Минобороны РФ объявило о крушении военного Ту-154 утром 25 декабря. Самолет летел в сирийскую провинцию Латакия и пропал с радаров в 05:27 мск, через две минуты после взлета из аэропорта Сочи.

Погибшие

На борту упавшего самолета находились 92 человека: 64 артиста ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов; девять сотрудников СМИ (съемочные группы НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда»); глава благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Гибель Глинки в катастрофе подтвердил ее муж. Фонд «Справедливая помощь» также сообщил, что доктор Лиза была на борту Ту-154, она сопровождала гуманитарный груз, в том числе лекарства для госпиталя в Латакии.

С началом российской военной операции в Сирии Глинка несколько раз посещала республику с гуманитарными миссиями. Доктор Лиза также сопровождала гуманитарные грузы на восток Украины, где с 2014 года идет вооруженный конфликт.

Как добавляет «Интерфакс», в Сирию вместе с Глинкой должна была лететь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, она отложила эту поездку из-за другой командировки – в Крым.

Ансамбль Александрова летел на базу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. По данным «Медузы», артисты должны были выступить в городе Алеппо, который в декабре освободила от боевиков сирийская армия при поддержке российской авиации.

В телеграмме с соболезнованиями Путину в связи с крушением самолета Ту-154 сирийский лидер Башар Асад «подчеркнул, что сирийский народ скорбит вместе с Россией», передает агентство SANA. По словам Асада, на борту самолета находились «наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников».

Поиски

В Минобороны после начала поисково-спасательной операции заявили, что выживших в районе крушения Ту-154 не наблюдается. По последним данным, обнаружены тела 12 погибших. Как позднее подтвердили в российском военном ведомстве, из воды подняли десять тел, уточняет РИА Новости.

«Прайм» сообщает, что для участия в поисковой операции в Сочи вылетел Ил-76 МЧС с 40 спасателями и водолазами. У специалистов МЧС с собой оборудование для проведения глубоководных работ, передвижные барокамеры и подводные управляемые аппараты «Фалькон».

Также в операции принимают участие четыре корабля, беспилотники, самолет и вертолеты. Видео с Черного моря опубликовал «Дождь». Поиск будет идти круглосуточно, в операции задействованы три тысячи человек.

Обнаруженные обломки Ту-154 свозят на территорию ангара в старом аэропорту Сочи для экспертизы, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах Краснодарского края. Ранее сообщалось, что фрагменты самолета нашли в море на глубине 50–70 метров. Бортовые самописцы Ту-154 пока не найдены

Опознание тел погибших будет проходить в Москве, передает «Прайм» со ссылкой на Минтранс. Как сказал РБК директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы профессор Андрей Ковалев, это будет делаться после того, как свою работу закончат следователи.

Родственникам погибших в связи с этим, а также из-за неопределенности сроков поисковой операции Минтранс предлагает не прилетать в Сочи. Тех, кто уже прилетел в город, власти обеспечат всем необходимым, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Версии

По данным источника «Интерфакса», приоритетной версией крушения считается техническая неисправность произведенного более 30 лет назад самолета. В Минобороны утверждают, что Ту-154 был исправен, им управлял опытный пилот.

В пресс-службе корпорации «Русские машины», куда входит завод-изготовитель самолета «Авиакор», РИА Новости сообщили, что Ту-154, выпущенный в 1983 году, капитально отремонтировали в декабре 2014 года. За последние два года заявок на ремонт и техобслуживание воздушного судна не поступало.

По словам главы Минтранса Максима Соколова, «на данный момент нецелесообразно вводить какие-то запреты на эксплуатацию самолетов типа Ту-154» (цитата по «Прайму»).

Ранее источники СМИ указывали, что в качестве причин крушения также рассматривались плохое топливо и попавшая в двигатель самолета птица. Версию теракта и ошибки пилота в Минобороны «практически исключают». В Росгидромете назвали условия в районе вылета Ту-154 «пригодными для пилотирования».

«Фонтанка» утром 25 декабря сообщала, что ФСБ проверяет всех, кто имеет отношение к обслуживанию Ту-154 в военном аэропорту Чкаловский. По сведениям издания, ведомство «отрабатывает версию теракта». Никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию катастрофы. Как позднее уточнили в Кремле, Медведеву поручили только сформировать комиссию, возглавит ее глава Минтранса РФ Максим Соколов, уточняет ТАСС.

В Сочи штабом по расследованию причин крушения руководит глава Минобороны Сергей Шойгу. «Прайм» уточняет, что Соколов также вылетел в Сочи.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил полетов с тяжкими последствиями. Дело расследует центральный аппарат СК.

Соболезнования

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Всероссийского союза страховщиков, компенсации семьям погибших военных и гражданских лиц составят до 7,8 млн рублей и 3 млн рублей соответственно.

Соболезнования в связи с катастрофой выразили посол США в России Джон Теффт, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, президенты Казахстана, Армении и Азербайджана.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в катастрофе. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

РБК пишет, что в Москве в память о погибших жители города принесли цветы к зданию концертного зала «Александровский», к офису фонда «Справедливая помощь», телецентру «Останкино» и зданию телеканала «Звезда». Также цветы и свечи появились у здания российского посольства в Польше, добавляет ТАСС, и у посольства России в Киеве, пишет РИА Новости.