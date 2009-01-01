14:53

Компания 20th Century FOX опубликовала первый трейлер фильма «Чужой: Завет» («Alien: Covenant»). Режиссер Ридли Скотт снял картину как непрямой сиквел «Прометея», вышедшего в 2012 году.

https://www.youtube.com/watch?v=H0VW6sg50Pk

Скотт ранее заявлял, что картина откроет новую трилогию «Чужой». Первая часть франшизы под аналогичным названием вышла в 1979 году.

Всего вышли четыре картины, «Прометей» стал спин-оффом и шестым фильмом по вселенной «Чужого». Кроме того, были сняты два кроссовера: «Чужой против Хищника» и «Чужие против Хищника». По некоторым данным также планируется пятый «Чужой».

«Чужой: Завет» выйдет на экраны в мае 2017 года.