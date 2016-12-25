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Участники поисковой операции на месте крушения военного Ту-154 обнаружили один из двух бортовых самописцев самолета, сообщает ТАСС.

«Черный ящик» в ближайшее время будет извлечен из воды.

Агенство добавило, что на месте крушения также найдены тела трех погибших. Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции удалось обнаружить тела 80 пассажиров.

Минобороны пока официально не называло версии причин катастрофы. Источник «Интерфакса» в экстренных службах говорил, что приоритетной версией стала техническая неисправность.

После осмотра найденной хвостовой части самолета источник в силовых структурах предположил, что капитан Ту-154 перед крушением делал попытку посадить самолет на воду. О том, что после вылета из Адлера самолет сразу начал быстро снижаться к поверхности моря, рассказал и очевидец. На этих основания эксперты допустили, что причиной крушения могла стать также ошибка пилота.

В пресс-службе корпорации «Русские машины», куда входит заводе-изготовитель самолета «Авиакор», РИА Новости сообщили, что Ту-154 капитально отремонтировали в декабре 2014 года. За последние два года заявок на ремонт и техобслуживание воздушного судна не поступало, ранее стало известно, что самолет был выпущен больше 30-ти лет назад.

По последним данным, из воды подняли СТОЛЬКО-ТО тел погибших. Родственники погибших при крушении начали прибывать в Сочи, передает «Интерфакс». С ними работают психологи.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение рано утром 25 декабря, с радаров самолет, летевший в Сирию, пропал в 05:27 мск через две минуты после взлета. На борту находились 92 человека, включая членов экипажа.

Среди пассажиров были 64 артиста ансамбля имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и девять журналистов трех телеканалов.

Самолет летел в провинцию Латакия, где ансамбль Александрова должен был поздравить российских военнослужащих на базе Хмеймим с Новым годом. Кроме того, Ту-154 вез лекарства для госпиталя в Алеппо.

Соболезнования в связи с катастрофой выразили послы США, ФРГ и Франции в России, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Казахстана, Армении и Азербайджана, а также президент Сирии Башар Асад.

По указу президента России Владимира Путина 26 декабря в России объявлено днем траура.