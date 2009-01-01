18:09

Опознание тел погибших в авиакатастрофе в Сочи будет проходить в Москве, сообщает администрация Краснодарского края со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

«Родственников и близких погибших ориентируем на то, что в Сочи приезжать не нужно ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции», – приводит сайт краевой администрации слова главы Минтранса Максима Соколова.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, тех, кто уже прилетел в Сочи, власти региона обеспечат всем необходимым на все время пребывания там.

Глава Минтранса вечером 25 декабря объявил, что данных о выживших в катастрофе нет. Ранее об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны «Интерфаксу» также сообщили, что опознание и генетическая экспертиза будут проводиться в Москве. Ранее 25 декабря сообщалось, что из воды подняли десять тел погибших. Соколов попросил родственников погибших обращаться в Минобороны в Москве для процедуры опознания и взятия генетического материала.

В поисковой операции задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты, уточнили в Минобороны. До этого сообщалось, что поиски будут идти круглые сутки, бортовые самописцы самолета пока не найдены.

Ту-154, летевший в Сирию, упал в Черное море утром 25 декабря после вылета из Сочи. О причинах катастрофы пока не сообщалось, по данным источников СМИ, приоритетной считается версия технической неисправности самолета 1983 года выпуска. По словам главы Минтранса, вводить запрет на полеты Ту-154 «на данный момент нецелесообразно», передает «Прайм».

Версию теракта и ошибки пилота в Минобороны исключают, погода, по данным Росгидромета, в районе аэропорта Сочи была пригодна для пилотирования. Как сказал министр Соколов, «все версии рассматриваются по линии Следственного комитета».

«Конечно, отрабатывается весь спектр и почти любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе, но говорить об этом (теракте) сейчас преждевременно», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»)

Соколов добавил, что госкомиссия, которую он возглавил по поручению главы правительства Дмитрия Медведева, не занимается установлением причин катастрофы, это, по его словам, в сфере ответственности СК и Министерства обороны.

На борту самолета находились 92 человека, большинство из них – артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Также в самолете летела руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), которая сопровождала гуманитарный груз для госпиталя в Алеппо.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил полетов с тяжкими последствиями, его расследует центральный аппарат ведомства.