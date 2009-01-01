Накануне нового, 2017 года президент России может вслед за королем Франции гордо сказать: «Государство – это я». Достигнув к концу четвертого (формально – третьего) срока правления Владимира Путина пика в своем развитии, созданная им на руинах ельцинской государственности политическая система исторически исчерпала себя. Но в полном соответствии с законами диалектики расцвет этой системы одновременно является кульминацией битв вчерашнего дня и прологом к сражениям дня завтрашнего. Стабильность путинской России обеспечивается сегодня в конечном счете временным равновесием восходящего и нисходящего исторических потоков. За монотонно-классическим фасадом режима спрятаны эклектика, борьба противоположных тенденций, стилистическая межполосица. Это «путинский постмодерн» – высшая и последняя стадия развития посткоммунистического неоимпериализма.

«Нехорошая» эпоха

Россия без лишнего шума завершает год сменой политических эпох, незаметно подводя черту под контрреволюцией, сохранившейся в исторической памяти под ником «Крым наш» или «русская весна», и плавно входя в новый исторический цикл, длительность которого сегодня трудно предугадать.