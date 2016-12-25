Рано утром 25 декабря самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Лайнер направлялся из аэропорта Сочи в сирийскую провинцию Латакия. На борту было 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Выживших пока не найдено.

Среди пассажиров были 64 артиста ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов; Елизавета Глинка, руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь», известная как Доктор Лиза, а также девять сотрудников телеканалов – НТВ, «Первого канала» и телеканала «Звезда».