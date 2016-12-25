Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В Минобороны заявили, что выживших в районе крушения не наблюдается. В поисковой операции участвуют 40 спасателей и водолазов МЧС. Всего в ней задействовано 3 000 человек, поиск будет идти круглосуточно.
Самолет ТУ-154, принадлежащий Министерству обороны РФ, на аэродроме Чкаловский 15 января 2015. Фото: Дмитрий Петроченко/ИТАР-ТАСС
По данным
«Интерфакса», приоритетной версией крушения считается
техническая неисправность. В Минобороны утверждают, что с самолетом все
было в порядке. Корпорация «Русские машины», куда входит производитель
самолета «Авиакор», сообщила, что потерпевший крушение самолет был
выпущен в 1983 году, в последний раз его капитально ремонтировали в
конце 2014 года.
Спасатели несут тело погибшего в крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 у побережья Черного моря в Сочи. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
По последним
данным, обнаружены тела больше 10 погибших. Опознание будет производиться в Москве.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время заявления для прессы в связи с крушением Ту-154. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в катастрофе. Такой указ подписал Владимир Путин.
Москвичи несут цветы к зданию фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), в память о погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны РФ. Дмитрий Серебряков/ТАСС
Елизавета Глинка несколько раз посещала Сирию с гуманитарными миссиями с начала операции.В этот раз она сопровождала гуманитарный груз, в нем были лекарства для госпиталя в Латакии.
Цветы, возложенные у телевизионного центра «Останкино» к фотографиям журналистов, погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 у побережья Черного моря в Сочи.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Представители СМИ у здания концертного зала «Александровский», где находится репетиционная база ансамбля имени Александрова.
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Генеральный директор ОАО «Первый канал» Константин Эрнст, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов (слева направо) у телецентра «Останкино» перед стеной с фотографиями журналистов Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда», погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны РФ.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС