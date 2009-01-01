25 декабря, 20:27

В Минобороны сообщили «Интерфаксу», что из воды было поднято тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154.

В ведомстве добавили, что место падения самолета определено, поисковая операция будет идти круглосуточно, начаты спуски под воду для поиска фюзеляжа и крупных обломков. На месте работают более ста водолазов.

В поисковой операции также задействованы 32 судна и катера, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

По предварительным данным ведомства, выживших в результате падения самолета нет.

Как рассказали источники ТАСС в медицинских кругах, первый самолет с телами погибших при падении Ту-154 вылетит в Москву 26 декабря.

Минтранспорта РФ ранее заявило, что опознание умерших будет проходить в Москве.

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить российских военных на базе Хмеймим с Новым годом.

Также в катастрофе погибла Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь».