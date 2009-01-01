25 декабря, 21:13

Потерпевший крушение в Черном море самолет Ту-154 был технически исправен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергея Байнетова.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», – сказал он.

Байнетов уточнил, что командир экипажа Роман Волков был летчиком первого класса и неоднократно летал по этому маршруту в Сирию.

«Интерфакс» ранее назвал версию технической неисправности приоритетной.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что из-за погодных условий плановая дозаправка самолета была перенесена из Моздока в Адлер, где самолет «был взят под охрану», а «дозаправка осуществлялась штатным персоналом», и, таким образом, «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта».

Как заявили в ведомстве, информации о выживших на данный момент нет, со дна моря подняли тела одиннадцати погибших, на месте ведутся поисковые операции.

Летевший в Сирию Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить российских военных на базе Хмеймим с Новым годом, и съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды».

Также в катастрофе погибла Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь».