25 декабря, 23:49

Министерство обороны присвоит одному из своих медицинских учреждений имя руководителя благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (доктор Лиза), погибшей 25 декабря в катастрофе Ту-154. Об этом «Интерфаксу» рассказал первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее [Елизаветы Глинки] имени», – заявил он.

О каком конкретно учреждении идет речь – не уточняется.

Цаликов также добавил, что гуманитарный груз фонда летел другим самолетом, и «дело Елизаветы Глинки» ведомство «доведет до конца».

Глинка летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

Помимо нее на борту упавшего утром 25 декабря в Черное море самолета Ту-154 находился 91 человек – руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды».

В Минобороны сообщают об отсутствии выживших, на месте крушения самолета продолжаются поисковые операции.

В ведомстве также заявили «Интерфаксу», что с 26 декабря родственникам погибших в катастрофе выплатят по 5,8 млн рублей.

Елизавета Глинка (доктора Лиза) – основатель фонда «Справедливая помощь», который с 2007 года помогает тяжелобольным, малоимущим и пострадавшим в результате терактов и катастроф людям. Глинка лично находилась в Сирии и на Украине во время вооруженных конфликтов.