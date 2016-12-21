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Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит до 60%-70% указов, подписанных нынешним президентом страны Бараком Обамой. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал бывший спикер Палаты представителей Конгресса и близкий соратник Трампа Ньют Гингрич.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом», – сказал он.

Гингрич добавил, что Трамп с помощью «сообразительных юристов» сможет отменить или отсрочить даже те указы Обамы, которые юридически аннулировать нельзя.

Ранее Обама подписал закон об ассигнованиях США на военные нужды, согласно которому в 2017 году Пентагон прекратит военное сотрудничество с Россией, расширил действие «закона Магнитского» на все страны, а также запретил нефтяные разработки шельфов в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.