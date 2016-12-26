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Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на учебном семинаре для вице-губернаторов заявил, что основной кандидат на президентских выборах в 2018 году «должен победить при очень высокой явке – 70% и с результатом 70%». Об этом пишет РБК.

Как сообщают источники издания, Кириенко также добавил, что за «своего кандидата должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы».

Один из собеседников РБК добавляет, что участники встречи обсуждали возможность получения кандидатом Кремля 70% голосов в рамках выполнения «учебной задачи» от внутриполитического блока Кремля. Эту информацию подтвердил изданию представитель блока, уточнивший, что «это семинар, а не совещание» и «это не была установка к действию от администрации президента».

РБК отмечает, что явка на президентских выборах в России никогда доходила до 70%, а 70% голосов «кандидаты Кремля» получали дважды – в 2004 (Владимир Путин, 71,1%) и 2008 (Дмитрий Медведев, 70,3%) годах.