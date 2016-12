02:14

Британский певец Джордж Майкл в возрасте 53 лет скончался в своем доме. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, полиция не видит в смерти певца «никаких подозрительных обстоятельств», он умер «мирно в своем доме». Семья певца «на данный момент не будет давать комментариев».

О причинах смерти не сообщается.

BBC добавляет, что в декабре Майкл начал работу над новым альбомом совместно с продюсером Naughty Boy.

Джордж Майкл (настоящее имя – Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, в 1980-х годах выступал как вокалист группы Wham!, в конце 1980-х начал сольную карьеру.

Майкл – обладатель двух премий «Грэмми» за дебютный сольный альбом Faith (1987) и за песню I Knew You Were Waiting (For Me) (1986). За время музыкальной карьеры было продано более 100 млн его записей.

https://www.youtube.com/watch?v=fDxzQJaA228

https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI