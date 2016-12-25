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Два обитаемых подводных аппарата Русского географического общества (РГО) направлены на место крушения самолета Ту-154 для участия в поисково-спасательной операции. Об этом сообщается на сайте РГО.

«В настоящий момент производится погрузка оборудования, которое будет отправлено в аэропорт “Адлер” спецбортом», – говорится в сообщении.

Аппараты C-Quester и C-Explorer могут провести под водой 8 часов на глубине 100 и 300 метров соответственно, с «их помощью проводятся научные исследования, мониторинг подводных объектов и операции спасения».

Утром 25 декабря летевший в Сирию самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека – руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить российских военных на базе Хмеймим с Новым годом, съемочные группы телеканалов «Первый канал», НТВ и «Звезда», а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По информации Минобороны, выживших в результате катастрофы нет, на месте ведется поисково-спасательная операция, пока обнаружено одиннадцать тел погибших.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сформировал госкомиссию по расследованию обстоятельств трагедии, версия теракта не рассматривается как основная.

В Минобороны ранее заявили о технической исправности самолета.

Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура в России в связи с катастрофой.