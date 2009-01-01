04:07

Второй конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Цена контракта составляет 16,9 млрд рублей, а сроки окончания строительства – ноябрь 2019 года. Заявку на первый тендер на строительство подала одна компания, в итоге не прошедшая предквалификационный отбор. Второй конкурс стартовал 12 декабря и завершился 23 декабря, заявок в указанный промежуток не поступило.

По информации источников издания, отсутствие предложений связано с «низкой стоимостью контракта», а также с тем фактом, что «исполнитель с высокой вероятностью попадет под санкции».

Газета добавляет, что в случае, если подрядчика не выберут в первом квартале 2017 года, нужны будут «административные решения», чтобы железная дорога была построена в срок.

Мост через Керченский пролив начал строиться в апреле 2015 года, генподрядчиком выступает ООО «Стройгазмонтаж» российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Общая стоимость строительства составляет 228 млрд рублей. Планируется, что на мосту будут железнодорожные и автодорожные проезды.