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Ленинский районный суд Иркутска избрал меры пресечения семи фигурантам уголовного дела об отравлении «Боярышником» – четверо были арестованы, двое отправлены под домашний арест, по одному задержанному решение отложено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в иркутских правоохранительных органах.

Всего по подозрению в распространении концентрата для ванн «Боярышник» задержаны 19 человек.

Как сообщила агентству пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева, число умерших от отравления «Боярышником» увеличилось и составляет 76 человек.

Ранее СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в области введено чрезвычайное положение.

23 декабря Следственный комитет сообщил, что фигурантом дела стал заместитель главы Иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, Лужнов знал о незаконном обороте «Боярышника» с мая 2016 года, но ничего не предпринимал в связи с этим.