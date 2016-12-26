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Владеющие 19,5% акций «Роснефти» Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore могут перепродать часть акций арабскому фонду Mubadala. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Какой конкретно акционер продаст свою долю, не уточняется.

Газета называет три причины интереса инвесторов к акциям российской компании: подорожание нефти после соглашения ОПЕК, изменение дивидендной политики «Роснефти» (теперь компания платит акционерам 33% от чистой прибыли вместо 25%), а также возможное снятие антироссийских санкций после избрания президентом США Дональда Трампа.

Как отмечает «Коммерсантъ», Минфин планирует изменить договоренность с инвесторами. Консорциум требовал снижения вдвое базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных и обводненных крупных месторождений, однако Минфин «предлагает заменить льготу по НДПИ еще не утвержденным механизмом налога на добавленный доход».

В декабре 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин отчитался о продаже 19,5% акций компании консорциуму QIA и Glencore за €10,5 млрд, но позже Glencore на своем официальном сайте сообщил, что сумма сделки составила €10,2 млрд.

Mubadala – инвестиционный фонд ОАЭ, имеющий доли в «Boeing», «Total», «Airbus».