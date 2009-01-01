«Задача, поставленная перед Министерством обороны и Вооруженными Силами, в целом выполнена, поэтому приказываю Министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирии», – это не сюжет из альтернативной истории, а абсолютно реальная встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым 14 марта 2016 года, на которой российский президент объявил о завершении российской операции в Сирии и о выводе войск из этой страны. Это было на самом деле. Но сейчас об этом даже просто вспомнить получается с большим трудом, как будто какой-то кремлевский Пелевин случай перепутал странички сценария, и никто этого не заметил. От мартовской сенсации остался только переименованный в «Центр по примирению сторон» российский штаб в Сирии, в остальном осталось все по-прежнему, более того – «воздушно-космическая» операция как-то сама собой превратилась и в наземную.