08:16

Первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154 в Черном море вылетел в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России», – заявили в ведомстве.

Как пояснили, в свою очередь, в МЧС, у родственников погибших начинают брать биоматериалы для проведения анализа ДНК.

Сейчас на месте крушения продолжается поисковая операция. В ней принимают участие 29 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна, пояснили в Минобороны.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 октября через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонды «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.