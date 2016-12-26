09:49

Владислав Филев покинул должность генерального директора S7 Group (ЗАО «Группа компаний С7»). Об этом пишут «Ведомости».

Новым гендиректором группы назначен Антон Еремин, который на протяжении 10 лет был заместителем Филева, подтвердили в компании. Дочь Филева Татьяна стала первым заместителем генерального директора.

Как рассказали источники «Ведомостей», после ухода с поста гендиректора Филев намеревается сосредоточиться на стретегическом развитии авиационного и околоавиационных бизнесов группы, в том числе космического проекта. Как напоминает издание, недавно S7 Group объявила о покупке морского космодрома Sea Launch.

S7 Group владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines) и занимается продажей билетов, работой с аэропортами, банками и лизинговыми компаниями. Единственными владельцами группы являются Филев и его жена Наталья.