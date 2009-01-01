10:29

Поисково-спасательные службы установили предполагаемое место крушения самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета», – сказал он.

По словам собеседника агентства, предполагаемое место авиакатастрофы расположено в акватории Черного моря в шести километрах от взлетной полосы. Он также отметил, что там достаточно большая глубина.

Как ранее сообщал «Интерфакс», специалисты проанализировали данные объективного контроля радиолокационной станции для определения траектории полета самолета. В результате они определили, что район падения самолета предположительно находится в шести километрах от береговой линии.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, вылетевший из Сочи в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение утром 25 декабря через несколько минут после взлета. на борту самолета находили 92 человека, в том числе руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Все они погибли.

На данный момент обнаружены тела 11 погибших в авиакатастрофе. Поисково-спасательная операция продолжается. Она осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна, сообщили в Минобороны.

Причины крушения самолета пока не установлены. Источник «Интерфакса» в оперативных службах сообщал, что, по предварительным данным, лайнер упал из-за технической неисправности. Позже в Минобороны заявили, что Ту-154 был технически исправен. В Росгидрометцентре сообщали, что погодные условия утром 25 декабря были «простыми для пилотирования».

26 декабря министр транспорта Максим Соколов заявил, что основные версии авиакастрофы не включают в себя теракт. Как отметил глава Минтранса, к крушению самолета могло привести техническое состояние или ошибка пилота.