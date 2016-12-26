11:22

Россияне в 2016 году рекордными темпами переводили свои пенсионные накопления от государства в НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Об этом в номере от 26 декабря пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).

По информации ПФР, на 1 декабря россияне подали в фонд более 7 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений – в 1,4 раза больше, чем за тот же период год назад. При этом основной вклад внесли «молчуны» (граждане, которые ранее не переводили свои средства в частную управляющую компанию или НПФ) – они подали 4 млн заявлений (на 60% больше, чем в прошлом году).

Как указывает издание, россиян не останавливает даже потеря инвестиционного дохода при досрочном переводе пенсионных накоплений (чаще одного раза в пять лет). По данным ПФР, доля досрочных переходов составляет 98,2% от общего объема.

Население активно переводит накопления от государства, испугавшись новой пенсионной реформы, указывает РБК. По словам генерального директора фонда «Лукойл Гарант» Дениса Рудоманенко, «мы видим, что интерес к переходу в НПФ после очередной шумихи вокруг пенсионной реформы резко вырос».

В Минфине и Банке России в сентябре 2016 года предложили реформировать пенсионную систему. Новая система может быть запущена в 2018 году и основывается на индивидуальном пенсионном капитале, который будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан. Размер этих отчислений ограничиваться не будет.