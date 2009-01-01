11:37

Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил его менеджер Майкл Липпман, передает «Би-би-си».

Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в возрасте 53 лет. По данным полиции, в смерти певца не было «никаких подозрительных обстоятельств».

Джордж Майкл родился в Лондоне, сольную карьеру он начал в конце 1980-х годов. Он является обладателем двух премий «Грэмми»: за свой дебютный сольный альбом Faith (1987), а также за песню «I Knew You Were Waiting» («For Me») (1986).

За время своей музыкальной карьеры Майкл продал более 100 млн записей. Свой последний альбом Symphonica певец выпустил в 2014 году. В декабре он совместно с продюсером Naughty Boy начал работу над новым альбомом.