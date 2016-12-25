13:14

Бывший главврач 62-й больницы Москвы Анатолий Махсон обратился в ФСБ с заявлением на имя главы ведомства Александра Бортникова, в котором просит проверить траты Департамента здравоохранения Москвы на медицинские препараты. В распоряжении Republic оказалась копия заявления.

В обращении Махсон оценивает переплату департамента за медикаменты и медицинские аппараты за прошлый год в 217 млн рублей. Расчет сделан на основании закупочных цен 62-й больницы и департамента. Махсон просит привлечь виновных к уголовной ответственности. Заявление передано в ФСБ 23 декабря, рассказал Republic Махсон. По его словам, решение о возбуждении дела должно быть принято до конца недели.

В заявлении приводится сравнительная таблица по ценам закупки на пять онкологических препаратов, в том числе, трастузумаб, вектибикс и новотакс. Самая большая разница между ценой закупки 62-й больницы и Департамента здравоохранения – по препарату новотакс. Больница покупала его по 2,9 тысячи рублей за единицу, а Департамент здравоохранения – за 25,4 тысячи рублей, следует из письма.

Также сравниваются цены на аппараты иммуногистохимии, микроскопы и источники бесперебойного питания.

«Завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов отпускаемых по льготным рецептам в аптечных пунктах города и как следствие приведет к увеличению смертности от онкологических заболеваний», – пишет в своем заявлении Махсон.

Также Махсон указывает, что докладывал о ситуации вице-мэру Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову, но «вместо адекватной реакции по инициативе Печатникова принято распоряжение правительства Москвы о переводе МГОБ №62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное», что по факту лишит больницу возможности закупать лекарства самостоятельно.

26 декабря стало известно о том, что Департамент здравоохранения расторг контракт с Махсоном. Приказ о расторжении трудового договора подписан главой Департамента здравоохранения 2 декабря.

Конфликт между главврачом 62-й больницы Анатолием Махсоном и вице-мэром Леонидом Печтниковым вышел в публичное поле в начале декабря, когда Махсон дал интервью изданию Vademecum, в котором обвинил департамент в завышении цен на закупки лекарств.

В тот же день издание опубликовало ответ Печатникова на критику, в котором говорилось, что цены, которые 62-я больница получала на торгах объясняются истекающим сроком годности препаратов, а Департамент здравоохранения был вынужден в качестве начальной цены аукциона выставлять максимальную цену, зарегистрированную Минздравом из-за директивного письма Минэкономразвития.

Представитель Минэкономразвития в ответ на запрос Republic ответил, что ведомство «не уполномочено устанавливать порядки расчетов начальных цен контрактов», и «ответственность за установление цены лежит на заказчике». «Случаи с подорожанием в закупках конкретного заказчика лекарственных препаратов не являются типичными и требуют детального изучения со стороны контрольных и правоохранительных органов», – говорится в комментарии ведомства.

Комментарий Департамента здравоохранения к моменту публикации получить не удалось.