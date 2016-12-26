12:39

В Санкт-Петербурге завершилось строительство стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове. Об этом в своем твиттере сообщила представитель компании-подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

Эту информацию она также подтвердила РБК. По словам Гигиняк, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря не позднее 13:00 мск.

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году, позже проект строительства стадиона трижды корректировали. Изначально на стадион планировалось потратить 6,9 млрд рублей, однако к лету 2016 года планируемые затраты на его строительство выросли до 39 млрд рублей. Для завершения работ по возведению стадиона власти Петербурга в августе согласились перераспределить деньги со строительства социальных объектов.

https://www.youtube.com/watch?v=PGR5SXr1_CY

«Метрострой» стал подрядчиком «Зенит-арены» в августе 2016 года. С предыдущим подрядчиком строительства стадиона «Инжтрансстроем-СПб» правительство Санкт-Петербурга досрочно расторгло договор.

«Зенит-арена» должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2016 года, чтобы иметь возможность принять матчи Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира в 2018 году. В октябре комиссия ФИФА провела осмотр стадиона, после которого пришла к выводу, что он не пригоден для проведения соревнований.