12:58

Акции «Мечела» в середине торгов Московской биржи 26 декабря выросли почти на 7% до 190 рублей. Для сравнения, индекс ММВБ к 12:50 мск поднимался на 0,4%, а РТС – на 1,1%.

Подъем котировок горно-металлургической компании произошел после того, как «Мечел» сообщил, что подписал договор с ВТБ о переносе погашения задолженности на апрель 2022 года. Как передает «Интерфакс», соответствующее соглашение стороны заключили 23 декабря.

ВТБ наряду с Газпромбанком и Сбербанком является крупнейшим кредитором «Мечела». В июне 2016 года глава компании Олег Коржов сообщал, что «Мечел» подписал соглашения с Газпромбанком и Сбербанком, по которым организация начнет погашать долг перед банками с первом квартале 2020 года и полностью выплатит его в 2022 году. Для вступления в силу этих договоренностей «Мечелу» было необходимо заключить аналогичное соглашение и с ВТБ.

Акции ВТБ на Московской бирже к 12:50 мск снижались на 0,3%.

«Мечел» объявил об условиях реструктуризации задолженности в начале февраля 2016 года после двух лет переговоров с кредиторами. Миноритарии компании одобрили план реструктуризации долга со второй попытки, при этом в результате реализации плана практически все предприятия «Мечела» оказались в залоге у ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка.