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В Кремле назвали сумасшествием высказывание журналистки Божены Рынски о гибели съемочной группы телеканала НТВ в авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В целом вот такие уродливые проявления, ну, наверное, сумасшествия они поражают особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», – сказал он.

25 декабря Божена Рынска, комментируя крушение Ту-154 в Черном море, написала в фейсбуке, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала НТВ.

«Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов», – объяснила она.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, летевшию в сирийскую латакию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе журналисты НТВ, «Первого канала» и телеканала «Звезда», руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

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