13:23

Поисковая группа МЧС обнаружила в Черном море обломки, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение самолету Ту-154. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», – сказал источник.

Часть фрагментов, по его словам, уже поднята на поверхность.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, вылетевший из Сочи в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение утром 25 декабря через несколько минут после взлета. На борту самолета находили 92 человека, в том числе руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Все они погибли.

На данный момент обнаружены тела 11 погибших в авиакатастрофе. Они доставлены самолетом в Москву. Причины крушения лайнера пока не установлены.