13:55

Убыток Внешэкономбанка по итогам 2016 года составит около 130 млрд рублей. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Горьков, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что речь идет об отчетности по РСБУ (российским стандартам). Горьков добавил, что ранее в ВЭБе планировали годовой убыток на уровне 200 млрд рублей.

«То есть у нас результат значительно лучше, чем мы прогнозировали», – цитирует руководителя ВЭБа «Прайм».

Горьков пояснил, что большая часть ожидаемого убытка в текущем году – 118 млрд рублей – это отрицательный финансовый результат от продажи ценных бумаг «Газпрома». Он также указал, что объем проблемных кредитов ВЭБа оценивается в 1,3 трлн рублей.

По словам Горькова, в госкорпорации уже «нашли решение» на 1 трлн рублей. В частности, ВЭБ договорился о реструктуризации «олимпийских» кредитов на 220 млрд рублей, займов концерна «Тракторные заводы» почти на 50 млрд рублей и «Евродона» также примерно на 50 млрд рублей.

Чистый убыток ВЭБа по РСБУ за первые три квартала 2016 года составил 153,75 млрд рублей против убытка на 46 млрд рублей за тот же период прошлого года. Ранее Горьков говорил, что в 2016 и 2017 годах ВЭБ останется убыточным, а в 2018 году может выйти из убытков. Возврат госкорпорации к прибыльности в 2018 году допускал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ВЭБ оказался в тяжелом финансовом положении в том числе из-за расходов на проекты к Олимпиаде 2014 года в Сочи – так, в том же году убыток банка стал рекордным и составил почти 250 млрд рублей. В результате ВЭБу потребовалась господдержка; кроме того, в госкорпорации сменился руководитель и была принята новая стратегия развития (в рамках которой организация решилась на продажу ряда активов, в частности, принадлежащего ей пакета акций «Газпрома»).