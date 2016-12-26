15:05

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор пятерым участникам банды «приморских партизан» по делу об убийстве. Об этом сообщает РИА Новости.

С протестом на оправдательный приговор в суд обратилась прокуратура. Надзорное ведомство требовало отменить его и отправить дело на новое рассмотрение. Верховный суд согласился с его доводами.

Дело об убийстве четырех жителей Кировского района Приморья будет пересматриваться уже в третий раз. Осенью 2014 года обвиняемые были осуждены по нему, однако после апелляции защиты Верховный суд потребовал пересмотреть дело.

В июле 2016 года присяжные на повторном рассмотрении дела вынесли оправдательный вердикт, после чего Приморский краевой суд утвердил оправдательный приговор «за неустановлением события преступления».

После июльского решения присяжных двое фигурантов дела – Алексей Никитин и Вадим Ковтун – были освобождены в зале суда. Еще три фигуранта дела, ранее признанные виновными по другим эпизодам, продолжают отбывать наказание.