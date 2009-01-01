16:06

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизятся на 5,8%. Такой прогноз содержится в экономическом мониторинге Минэкономразвития за январь-ноябрь, опубликованном 26 декабря.

Ранее в министерстве ожидали, что спад реальных доходов населения составит за год 5,6%. В Минэкономразвития пояснили, что пересмотр оценки связан с уточненными данными Росстата.

«Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 год в сторону увеличения. Годовое снижение составило 3,2% год к году против 4,3% год к году по предварительной оценке. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 году. В результате, в сторону понижения была пересмотрена оценка реальных располагаемых доходов в целом за 2016 год», – отмечается в мониторинге.

Что касается реальных зарплат россиян, Минэкономразвития улучшило прогноз по их увеличению в текущем году с 0,3% до 0,5%. В министерстве отметили, что в ноябре реальная зарплата в РФ показала рост в годовом выражении четвертый месяц подряд, и «на фоне замедления инфляции, реальная зарплата будет демонстрировать положительную динамику до конца года».

Также в ведомстве повысили прогноз по инфляции и промышленному производству на 2016 год. Так, годовой рост цен теперь оценивается в 5,6% (вместо 5,8%) благодаря более сильному укреплению рубля и сохраняющемуся низкому потребительскому спросу. Промышленный рост, как указывается в мониторинге, в текущем году составит 1% (а не 0,4%).

Кроме того, в Минэкономразвития улучшили прогноз по динамике ВВП-2016: теперь ожидается, что экономический спад в России составит 0,5%, а не 0,6%. «Основными факторами роста являются улучшение ситуации в промышленности, оптовой торговле, рост физических объемов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение индекса-дефлятора за счет роста экспортных цен», – объяснили в ведомстве.

Согласно подсчетам Росстата, за первые 11 месяцев 2016 года реальные доходы россиян сократились на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в ноябре доходы упали на 5,6% в годовом выражении после снижения на 5,9% в октябре. Для сравнения, в целом за весь 2015 год реальные доходы россиян уменьшились на 4,3%.