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Несколько погибших пассажиров самолета Ту-154 были одеты в спасательные жилеты. Об этом сообщил РИА Новости неназванный источник, передает «Прайм». Официально эта информация пока не подтверждена.

По словам собеседника агентства, люди готовились к эвакуации. Собеседник агентства уточнил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту. За первые сутки найдены 11 тел.

В Минобороны позднее 26 декабря опровергли сообщения о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154.

«Все слухи, со ссылкой на анонимные источники, о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты – постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», – приводит сообщение министерства «Интерфакс».

В МЧС днем 26 декабря сообщили, что уже подняли на поверхность часть обнаруженных в Черном море фрагментов самолета Ту-154, и водолазы сейчас осуществляют повторный спуск. «На дне много мелких деталей и практически нет крупных», – отметили спасатели. «Черные ящики» разбившегося самолета пока не обнаружены.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, летевший из Сочи в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение утром 25 декабря. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова.

Причины, по которым Ту-154 разбился, еще не установлены. В ФСБ России уже заявили, что признаков, указывающих на возможность теракта на борту, «в настоящее время не получено». В спецслужбе также отметили, что самолет не перевозил пиротехнические средства и грузы военного и двойного назначения.