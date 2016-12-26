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Потерпевшие по «делу Цапков» обратились в суд с требованием выплатить им 6,4 млрд в качестве компенсаций морального вреда. Об этом сообщает РБК.

Как уточняется, в Кущевский суд Краснодарского края поступило два иска. Оба заявления были поданы в связи с эпизодом уголовного дела, касающегося расстрела автомобиля BMW в июне 2010 года. который был совершен по приказу лидера банды Сергея Цапка.

Иски подали родственники Юрия Ерганова и Валерия Саруханяна, погибших при нападении на автомобиль.

«На протяжении многих месяцев с момента похорон душевное состояние и равновесие истцов находились в большой опасности, так как полное осознание невосполнимой утраты не пришло до сих пор, что сказывается как на психике, так и на физическом здоровье. Даже в суде убийцы и насильники вели себя нагло и вызывающе, оскорбляли потерпевших и высказывали угрозы», – говорится в одном из исковых заявлений.

Ответчиками по искам являются Сергей Цапок (умер в изоляторе в июле 2014 года), а также члены банды Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз и Вячеслав Рябцев.

На время рассмотрения исков суд наложил обеспечительный арест на имущество фигурантов, в том числе на фирму «Слава Кубани», единственным учредителем которой является жена Цеповяза Наталья.

Как рассказал адвокат Цеповяза Эдуард Чургулия, по данному эпизоду «дела Цапков» уже рассматривались иски родственников потерпевших, в результате чего с фигурантов взыскали суммы от 500 тысяч рублей до 900 тысяч рублей.

Расследование деятельности банды из станицы Кущевская, которую возглавлял Сергей Цапок, началось после того, как в ноябре 2010 года в станице были убиты 12 человек.