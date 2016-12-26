16:27

МЧС обнародовало видеозапись подъема фрагментов потерпевшего крушение Ту-154 из Черного моря. Видеозапись опубликовало РИА Новости.

На видео спасатели при помощи троса поднимают из воды небольшие обломки самолета на катер. Как пояснил агентству представитель оперативного штаба МЧС, на видеозаписи, в частности, запечатлен подъем элемента механизма управления самолетом.

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в провинцию Латакия в Сирии, потерпел крушение утром 25 декабря через несколько минут после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также основной состав ансамбля имени Александрова, летевший поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. Все они погибли.

Как заявили в ФСБ, основными рабочими версиями авиакатастрофы являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета».

Обломки, которые предположительно принадлежат упавшему самолету, поисковая группа МЧС обнаружила днем 26 декабря. Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, обломки обнаружены в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Часть фрагментов уже подняли на поверхность.