17:13

ЦБ в условиях дефицита валютной ликвидности решил помочь российским банкам «долларовой капельницей». Об этом сообщает Finanz.

Как указывает издание, 26 декабря регулятор впервые с апреля повысил лимит по операциям валютного репо, после чего он достиг максимума более чем за полгода. Однако спрос на валюту полностью удовлетворить пока не удалось – ЦБ в рамках репо предоставил кредит на $5 млрд, тогда как банки выставили заявки на $6,3 млрд.

Центробанк также резко увеличил предложение по валютным кредитам сроком на две недели – со $100 млн до $3 млрд. Этот аукцион назначен на 27 декабря. В результате чистый приток валюты на рынок может составить $4,7 млрд долларов (с учетом погашения ранее выданных займов) – как указывает Finanz, большие объемы ликвидности регулятор направлял на рынок в декабре 2014 года, когда рубль резко ослабел к доллару и евро.

В Райфайзенбанке отметили, что нехватку валюты финансовые организации РФ испытывают с середины декабря. В банке пояснили, что она объясняется как прохождением пика выплат по внешнему долгу, так и истощением запаса валютных активов у банков.

В конце 2014 года на фоне падения мировых цен на нефть курс рубля по отношению к мировым валютам резко упал. В декабре стоимость евро поднималась выше ста рублей, а доллара – выше 80 рублей. В январе 2015 года на фоне дальнейшего спада нефтяных цен курс доллара достиг исторического рекорда, превысив 85 рублей.

На 27 декабря официальный курс доллара был установлен ЦБ на уровне 60.9 рубля (на шесть копеек выше, чем днем ранее), а евро – 63,73 рубля (на 19 копеек выше).