Современные исследования в области генетики обещают найти эффективные способы борьбы с различными болезнями и даже со старением. Уже сейчас предиктивная медицина через анализ человеческого генома помогает выявить наследственные заболевания и спрогнозировать их развитие. Следующий шаг – редактирование генома, которое позволит их побороть. О том, как развивается наука, и что важного в ней произошло в 2016 году, Republic рассказал биофизик, профессор Бостонского университета Максим Франк-Каменецкий. В декабре в новом издании вышла его книга «Самая главная молекула: от структуры ДНК к биомедицине XXI века», в которой собраны все важнейшие открытия в области генетики. Ее первая версия была издана еще в 1983 году и стала известной во всем мире.

Еще в 2013 году ученые разработали технологию редактирования геномов в клетках высших организмов, названную CRISPR/Cas9. Она открыла путь к исправлению ошибок в геномах, которое позволяет лечить различные наследственные заболевания человека. Другие методы редактирования генома существовали и раньше, но технология CRISPR/Cas9 оказалась настолько проще, удобнее и дешевле, чем все остальные, что это привело к фантастическому взрыву в этой области. Достаточно сказать, что сейчас в патентное бюро США подается в среднем один патент в день по этой тематике.

Сейчас технология CRISPR/Cas9 применяется абсолютно повсюду – начиная от создания новых типов генетически модифицированных растений и заканчивая медициной. Но особенно бурно и продуктивно она развивается в области лечения рака. В 2016 году в Китае впервые применили иммунные Т-клетки, отредактированные при помощи технологии CRISPR/Cas9, для борьбы с раковыми клетками. Геном Т-клеток, выделенных из больного раком легких, отредактировали, после чего их опять вернули в организм пациента. Это было первое применение CRISPR/Cas9 для лечения человека, и испытания прошли успешно. Теперь нам открываются колоссальные возможности для лечения раковых больных. В сочетании с иммунотерапией рака, которая тоже бурно развивается, все последующие применения этой технологии обещают быть необыкновенно продуктивными.