17:00

Власти Москвы решили снести недостроенное здание Ховринской больницы. Об этом сообщается на сайте столичного департамента градостроительной политики.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя планируется построить жилье для нужд города», – заявил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

В сообщении отмечается, что сейчас план сноса здания больницы и объемы строительства нового жилья на его месте находятся в проработке.

В марте 2015 года Хуснуллин заявлял, что возможности реконструировать заброшенное здание больницы практически нет. «Недостроенные корпуса больницы были законсервированы, однако за столь длительный срок они существенно обветшали и износились», – объяснил он.

Тогда же заммэра предупреждал, что инвестор, который выкупит земельный участок с больницей-долгостроем, перед строительством должен будет демонтировать здание.

Больницу в районе Ховрино на севере Москвы начали строить в 1980 году по нетипичному для того времени проекту – в форме треугольного креста с разветвлениями на концах. В 1985 году строительство больницы остановилось.