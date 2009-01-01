До высадки англо-американских войск на Сицилии в 1943 году Керченско-Феодосийская операция советских войск, стартовавшая 26 декабря 1941 года, была крупнейшим морским десантом Второй мировой. Спланированная за считаные недели (для сравнения: подготовка высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года велась более года) и подготовленная крайне небрежно, что впоследствии обернулось дополнительными человеческими потерями, она тем не менее обеспечила Красной армии серьезный тактический успех. В определенных условиях его можно было бы превратить в стратегический и переломить ситуацию на всем южном участке советско-германского фронта. Но первоначальные успехи в битве за Керченский полуостров обернулся для Красной армии в итоге катастрофой, следствием которой стала потеря Крыма и Севастополя, после захвата которых немцы смогли сосредоточить свои усилия на Сталинградском и Кавказском направлениях.

В советской военной историографии значение высадки десанта на Керченский полуостров в 1941 году и последующих операций в Крыму сознательно преуменьшалось. Главной целью созданной на востоке Крыма группировки считалось ослабление немецкого давления на Севастополь и захват Керченского полуострова с выходом на линию Феодосия – Ак-Монай (ныне село Каменское) у самого начала Арабатской стрелки. На самом же деле планом операции предусматривались дальнейшие десанты в Судаке и Алуште, первый из которых был впоследствии уничтожен, а второй так и не осуществлен, и наступление в сторону Перекопа. Окончательным результатом должно было стать освобождение Крыма с одновременным окружением на полуострове частей немецкой 11-й армии. Но позже историки начали задним числом корректировать первоначальные планы, чтобы они не так разительно отличались от того, чего удалось в итоге достичь.

Грандиозные планы