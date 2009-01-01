17:31

В Москве опознали первую жертву крушения Ту-154 в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», – рассказал он, не уточнив имени жертвы.

Источники агентства в силовых структурах также сообщили, что на месте крушения лайнера обнаружены тела еще двух погибших. Ранее сообщалось об обнаружении 11 тел жертв авиакатастрофы.

Самолет Ту-154, летевший из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем утром 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

Причина крушения самолета пока не установлена. ФСБ среди основных версий катастрофы перечислила ошибку пилота, неисправность самолета, некачественное топливо и попадание в двигатель посторонних предметов. Признаков того, что на борту Ту-154 произошел теракт, на данный момент не обнаружено, заявила спецслужба.