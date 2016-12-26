Обнаружение ближайшей к Солнечной системе планеты земного типа, доказательство существования черных дыр и возможное существование еще одной планеты в Солнечной системе – этот год запомнился яркими открытиями в области изучения космоса. Астрофизик Сергей Попов составил для Republic свой рейтинг самых важных достижений 2016 года и объяснил их значение для будущего науки.

Карта телескопа Gaia

Был опубликован первый набор данных с запущенного в 2013 году космического телескопа Gaia. Потенциально этот проект через несколько лет поможет нам впервые построить трехмерную карту Галактики, измеряя точные положения звезд и их изменения, а также их блеск. Пока что было измерено расстояние до миллиарда звезд, и точность будет увеличиваться. Даже если Gaia сейчас сломается, все равно первый релиз данных – это очень большой шаг вперед.