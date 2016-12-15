«Мне нужно сдать экзамен – и вдруг я понимаю, что пропустил весь семестр, не был ни на одной лекции». «Утро перед экзаменом – и оказывается, что я ничего не знаю. Пытаюсь что-то выучить – и все равно иду неподготовленным». «Я пропустила все занятия, совсем не занималась, а экзамен завтра».

Все это – описание одного из самых распространенных сновидений. Базовый сюжет выглядит так. Сегодня экзамен – и вдруг оказывается, что все лекции пропущены. Человек понимает, что совсем забыл об этом предмете и вспомнил о нем только в последний момент, или даже вообще не знал, что он есть в программе, и не ходил на него весь год. Некоторым снится, что экзамен назначают неожиданно, или что они забыли его дату и не успели подготовиться. Другие не могут найти нужный класс. Кому-то снится, что он проспал и опоздал.

Сон об экзамене описан еще Зигмундом Фрейдом, относится к числу наиболее распространенных и снится людям, уже давно закончившим учебу. Согласно исследованию, проведенному в начале 2000-х годов среди студентов США, Канады и Японии, этот сон вошел в десятку встречавшихся чаще всего – наряду с падением, бегством от угрозы и опозданием.