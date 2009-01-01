На прошлой неделе, между «днем чекиста» и католическим рождеством в Краснодаре неизвестные приклеили деревянный католический крест к памятнику Дзержинскому. Никакого ущерба, никакого оскорбления – первый начальник ВЧК-ОГПУ был крещен в католичестве и старательно изучал Закон Божий. Никакого нарушения общественного порядка. Но активиста Алексея Кнедляковского ловили чуть ли не полным составом местного центра «Э», а когда наконец поймали, то после 6-минутного судебного разбирательства без адвоката поместили под арест на 15 суток. Удачей будет, если история не получит продолжения.

История Кнедляковского очень характерна: мы все чаще становимся свидетелями конфликтов вокруг памятников и других материальных объектов с символическим значением (например, предметов искусства). Только в 2015–2016 годах произошло не менее 19 подобных инцидентов, включая разгром православными активистами выставки в Манеже, поджог двери здания ФСБ на Лубянке, повреждение поклонных крестов, снос памятника Ленину в Судаке и уничтожение самодельного памятника Ивану Грозному в Красноярском крае. У этой необъявленной войны два измерения, политическое и религиозное. Впрочем, иногда они пересекаются и весьма причудливым образом, как случилось с краснодарским инцидентом.

Остановить ленинопад