19:33

На месте крушения нашли тело одного из членов экипажа самолета Ту-154. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе осмотра места крушения обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании. Предположительно, это один из членов экипажа», – сказал собеседник агентства.

По словам источника, работы идут медленно, так как все фрагменты лайнера находятся под слоем ила.

Обломки Ту-154 были найдены днем 26 декабря в полутора километрах от берега на глубине 27 метров. Часть фрагментов уже поднята на поверхность. Несколько тел были подняты из воды накануне. Они доставлены в Москву, одно из них уже опознано.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, летевший из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем утром 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

Причина крушения самолета пока не установлена. ФСБ среди основных версий катастрофы перечислила ошибку пилота, неисправность самолета, некачественное топливо и попадание в двигатель посторонних предметов. Признаков того, что на борту Ту-154 произошел теракт, на данный момент не обнаружено, заявила спецслужба.