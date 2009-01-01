За несколько недель до Нового года на подмосковную ферму Колионово приезжают за елками москвичи. В сопровождении хозяина они блуждают между высокими деревьями, задумчиво выбирая подходящее. Выбрав, покупатель достает из кармана не кошелек, а мобильный телефон, и переводит несколько сотых биткоина (1 биткоин сейчас равен примерно 58 тысячам рублей) на крипто-кошелек хозяина фермы Михаила Шляпникова.

«Мы так спрос ограничиваем, да и ход красивый, – объясняет Шляпников, – Если я решу елки за рубли продавать, приедут перекупщики, скупят за пять минут, а я лучше единомышленникам, за биткоины».

Продажа елок за криптовалюту – не первая экстравагантная идея фермера. Еще в 2010 году Шляпников, борясь с торфяными пожарами, объявил сельсовету своей деревни импичмент, за что власти его обвинили в подрыве конституционного строя. Через год фермер начал требовать справки от психиатров у приезжающих в Колионово районных чиновников. В 2014 году Шляпников ввел в деревне свои деньги – колионы, но прокуратура и Центральный банк расценили это как покушение на стабильность российской финансовой системы и запретили хождение колионов через суд.

Недолго думая, Шляпников оцифровал колионы и перевел операции хозяйства в блокчейн. «Государство жить нормально не дает, пришлось уходить в виртуальное пространство криптозоны», – объясняет он. Как работает первая в мире блокчейн-ферма, и почему продукты, произведенные в Колионово, стоят в два раза дешевле, чем на соседних фермах?