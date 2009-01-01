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На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море найдены тела 80 пассажиров. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Собеседник добавил, что в ходе поисковой операции были обнаружены крупные фрагменты фюзеляжа, два из которых, по информации «Прайм», подняли на поверхность. На месте также нашли правый двигатель самолета, передает «Интерфакс». В Минобороны заявили о найденной хвостовой части с фрагментами двигателя.

На данный момент опознаны две жертвы крушения Ту-154: капитан самолета Волков Р.А и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны России Бадрутдинова О. Т., уточняет «Прайм».

Ранее стало известно, что поисковая группа МЧС обнаружила в Черном море обломки, которые, предположительно, принадлежат у Ту-154, потерпевшему крушение утром 25 декабря через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту 92 человека, погибли. Среди них руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.

Причина крушения самолета пока не установлена. В ФСБ сообщили, что основными рабочими версиями авиакатастрофы являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета».