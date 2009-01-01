20:57

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нового главы «Башнефти» Андрея Шишкина орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Шишкин получил награду за «заслуги при организации и проведении строительных и пусконаладочных работ судостроительного комплекса “Звезда”».

Шишкин был назначен президентом и председателем правления «Башнефти» 13 октября. «Ведомости» подчеркивали, что его кандидатура была единственной, которую рассматривали на этот пост. До этого Шишкин занимал пост вице-президента «Роснефти». Знакомые характеризовали его как человека «жесткого, амбициозного», преданного главе госкомпании Игорю Сечину.

Судостроительный комплекс «Звезда» – это совместный проект «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка, который создают на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. На базе «Звезды» планируется выпускать суда и оборудование для освоения шельфовых проектов. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей. В марте 2016 года «Интерфакс» узнал, что при строительстве было похищено около 5 млрд рублей.