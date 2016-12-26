26 декабря, 21:47

Срок сдачи в эксплуатацию стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта 2017 года. Об этом «Р-Спорту» рассказала пресс-секретарь генерального подрядчика строительства компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«Не строительство. Сдачу работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», – уточнила представитель компании.

При этом, согласно сайту госзакупок, власти Санкт-Петербурга заключили с «Метростроем» 20 декабря новый контракт на сумму 952 млн рублей, по которому компания должна установить системы безопасности и контроля доступа.

«Фонтанка» пояснила, что летом 2016 года был заключен контракт на 5,39 млрд рублей на достройку стадиона, но «Метрострой» не выполнил работы на 4,8 млрд. Поэтому, по дополнительному соглашению, подрядчик к концу года сдаст работы на 500 млн рублей. Работы на оставшуюся сумму будут приняты в первом квартале 2017 года,

Ранее сообщалось, что документы о сдаче стадионы должны быть подписаны 26 декабря не позднее 13:00 мск. При этом комиссия ФИФА в октябре произвела осмотр строящегося в Санкт-Петербурге стадиона и сделала вывод, что поле непригодно для проведения соревнований.

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году. Проект корректировали в 2008, 2010 и 2013 годах. Изначально строительство стадиона оценивали в 6,9 млрд рублей, но к лету 2016 года планируемые затраты выросли до 39 млрд рублей. В августе правительство Санкт-Петербурга согласилось перераспределить средства со строительства социальных объектов, чтобы завершить работы по возведению стадиона. Сообщалось, что на достройку направят еще 2,6 млрд рублей.

В июле был досрочно расторгнут контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-арены» – компанией «Инжтрансстрой-СПб», после этого строительство занялся «Метрострой».