26 декабря, 23:04

Цены на нефть свидетельствуют о том, что рынок ожидает неполного исполнения договоренностей ОПЕК по вопросу снижения нефтедобычи. Об этом вице-премьер Аркадий Двокрович заявил в интервью «Ведомостям».

«В сегодняшние цены заложено именно такое понимание: обязательства будут исполняться, но вряд ли в полном объеме. Иначе цены бы, скорее всего, приблизились к $60 за баррель»,- сказал вице-премьер.

Он также добавил, что положительной реакции рынка последует в том случае, если «на торговые площадки выходили объемы, близкие к согласованным».

30 ноября государства ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Страны, не входящие в организацию, 10 декабря решили сократить нефтедобычу почти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Президент России Владимир Путин говорил, что эти соглашения будут выгодным для всех участников рынка. В частности, он подчеркнул, что повышение стоимости сырья в среднем на $10 за баррель принесет российским нефтекомпаниям дополнительные доходы в размере 750 млрд рублей, а бюджет РФ получит – 1,75 трлн рублей.