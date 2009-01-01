26 декабря, 23:09

Перед крушением Ту-154 командир делал попытки посадить самолет на воду. Об этом источник в силовых структурах рассказал ТАСС.

К такому выводу собеседники пришли, когда обнаружили, что хвостовая часть самолета разрушена.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», – сказал собеседник агентства.

Ранее «Прайм» сообщил, что на месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя, а также крупные фрагменты фюзеляжа. В ходе поисковой операции также были найдены тела 80 пассажиров самолета. Из них опознали двух: капитана самолета Волкова Р. А. и помощника начальника департамента культуры Министерства обороны России Бадрутдинову О. Т.

Самолет Ту-154 потерпел крушение через несколько минут после взлета 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.

Причина крушения еще не установлена. В ФСБ не нашли каких-либо доказательств, свидетельствующих о теракте на борту. Основными рабочими версиями крушения являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета».