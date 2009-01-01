00:26

На основании показаний свидетелей крушения Ту-154 у следствия появилась приоритетная версия падения самолета. Об этом «Коммерсанту» рассказал близкий к расследованию источник.

По данным газеты, очевидцем стал, в частности, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент аварии находился на катере в акватории Сочи.

Свидетель рассказал, что после вылета из Адлера самолет сразу начал быстро снижаться к поверхности моря, «как будто собирался совершить на нее посадку», при этом лайнер передвигался на низкой скорости и с «неестественно задранным вверх носом».

«Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул», – сказал он.

Эксперты пояснили, что картина, описываемая очевидцем подтверждает тот факт, что причиной крушения лайнера стала ошибка пилота.

Ранее о том, что командир Ту-154 пытался посадить самолет на воду, сообщал источник ТАСС. Об этом свидетельствовал найденная хвостовая часть самолета, который была разрушена.

Самолет Ту-154 потерпел крушение через несколько минут после взлета 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом. По последним данным, обнаружены тела 80 пассажиров.